У період із 21 по 25 жовтня 2025 року в Одеській області спеціалісти ДТЕК знову будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

AT "ДТЕК Одеські Електромережі" оголосило про нові графіки відключення світла в області на 21-25 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, обмеження діятимуть у межах Чорноморської міської територіальної громади. Там у вівторок, 21 жовтня, графіки відключення світла застосовуватимуть із 8:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Чорноморськ (вул. Розвитку, просп. Успенський);

Олександрівка (Абрикосова, Арнаутська, Вербна, Виноградна, Європейська, Єдності, Залізнична, Затишна, Захисників України, Земна, Леоніда Каденюка, Київська, Кооперативна та ін.);

Молодіжне (Василькова, Заводська, Корабельна, Лазурна, Парусна, пров. Верхній).

У Болградській громаді у вівторок планові знеструмлення відбуватимуться з 8 до 17 або 19 години в с. Залізничне для будинків по вулицях Бессарабська, Захисників України, Макляка, Покровська, Шкільна, Костянтина Карагеза, пише Politeka.

У межах Южненської громади діятимуть такі графіки відключення світла:

21 жовтня з 8:00 до 18:00 – с. Сичавка (вул. Молодіжна, Степова, Центральна, пров. 3-й проектний);

23 та 24 числа з 8:00 до 20:00 – селище Нові Білярі (Одеська, Степова, Центральна, Шкільна).

Крім того, ДТЕК попереджає, що також часткові знеструмлення відбудуться з 8:00 до 19:00 23 числа в селі Гонората, а 25 – в с. Куяльник і Малий Куяльник.

