В период с 21 по 25 октября 2025 года в Одесской области специалисты ДТЭК снова будут применять локальные графики отключения света.

AО "ДТЭК Одесские Электросети" объявило о новых графиках отключения света в области на 21-25 октября 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, ограничения будут действовать в пределах Черноморской городской территориальной общины. Там во вторник, 21 октября, графики отключения света будут применяться с 8:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Черноморск (ул. Развития, просп. Успенский);

Александровка (Абрикосовая, Арнаутская, Вербная, Виноградная, Европейская, Единства, Железнодорожная, Уютная, Защитников Украины, Земная, Леонида Каденюка, Киевская, Кооперативная и др.);

Молодежное (Васильковая, Заводская, Корабельная, Лазурная, Парусная, пер. Верхний).

В Болградской общине во вторник плановые обесточения будут проходить с 8 до 17 или 19 часов в с. Железнодорожное для домов по улицам Бессарабской, Защитников Украины, Макляка, Покровская, Школьная, Константина Карагеза, пишет Politeka.

В пределах Южной общины будут действовать следующие графики отключения света:

21 октября с 8:00 до 18:00 – с. Сычавка (ул. Молодежная, Степная, Центральная, пер. 3-й проектный);

23 и 24 числа с 8:00 до 20:00 – поселок Новые Беляри (Одесская, Степная, Центральная, Школьная).

Кроме того, ДТЭК предупреждает, что также частичные обесточения произойдут с 8:00 до 19:00 23 числа в селе Гонората, а 25 – в с. Куяльник и Малый Куяльник.

