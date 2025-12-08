У кількох громадах Житомирської області введуть графік відключення газу з 9 до 19 грудня, тож розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Графік відключення газу з 9 до 19 грудня у Житомирській області буде діяти через планові роботи на мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували в місцевій філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 9 до 19 грудня у Житомирській області охоплює кілька населених пунктів.

Перш за все, обмеження торкнуться Коростеня, де 09.12.2025 тимчасово припинять газопостачання на вулиці Потєхіна, 29. Мешканців просять уважно поставитися до безпеки та перекрити крани перед всіма газовими приладами.

Окрім цього, планові ремонтні роботи зачеплять і мешканців Овруча та села Ігнатпіль, де обмеження діятимуть з 10.12.2025 до 19.12.2025.

Так, в Ігнотпоолі з 10.12.2025 до 12.12.2025 блакитного палива не буде у споживачів на Миколи Ващука, 5. Далі, з 15.12.2025 до 18.12.2025, роботи триватимуть на Миколи Ващука, 3. Останній етап заплановано на 19.12.2025, коли фахівці працюватимуть на вулиці Тараса Бульби Боровця, 5.

Усі роботи проводяться для підтримання стабільної та безпечної роботи систем газопостачання, тому мешканцям радять заздалегідь перекрити крани перед приладами та не використовувати обладнання до повного відновлення подачі ресурсу.

Представники компанії наголошують, що графік відключення газу з 9 до 19 грудня у Житомирській області сформований з урахуванням технічних вимог і потреб мережі.

Це дає можливість уникнути непередбачених ситуацій у майбутньому, особливо в зимовий період, коли навантаження на систему суттєво зростає. Тож місцевих мешканців просять поставитись до незручностей з розумінням.

