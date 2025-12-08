В нескольких общинах Житомирской области введут график отключения газа с 9 по 19 декабря, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться.

График отключения газа с 9 по 19 декабря в Житомирской области будет действовать из-за плановых работ на сетях, сообщает Politeka.

Как сообщили в местном филиале ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 9 по 19 декабря в Житомирской области охватывает несколько населенных пунктов.

Прежде всего, ограничения коснутся Коростеня, где 09.12.2025 временно прекратят газоснабжение на улице Потехина, 29. Жителей просят внимательно отнестись к безопасности и перекрыть краны перед всеми газовыми приборами.

Кроме того, плановые ремонтные работы затронут и жителей Овруча и села Игнатполь, где ограничения будут действовать с 10.12.2025 по 19.12.2025.

Так, в Игнотпооле с 10.12.2025 по 12.12.2025 голубого топлива не будет у потребителей на Николая Ващука, 5. Далее, с 15.12.2025 по 18.12.2025, работы будут продолжаться на Николая Ващука9,2 . когда специалисты будут работать на улице Тараса Бульбы Боровца, 5

Все работы производятся для поддержания стабильной и безопасной работы систем газоснабжения, поэтому жителям советуют заранее перекрыть краны перед приборами и не использовать оборудование до полного возобновления подачи ресурса.

Представители компании отмечают, что график отключения газа с 9 по 19 декабря в Житомирской области сформирован с учетом технических требований и потребностей сети.

Это позволяет избежать непредвиденных ситуаций в будущем, особенно в зимний период, когда нагрузка на систему существенно возрастает. Так что местных жителей просят отнестись к неудобствам с пониманием.

