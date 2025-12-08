Граждане, потерявшие дом из-за войны, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить, став на квартирный учет в новой общине, сообщает Politeka.

В настоящее время существует несколько видов квартирного учета, которые могут стать доступными переселенцам в зависимости от их жизненных обстоятельств.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить через учет граждан, нуждающихся в временном проживании.

В таком случае переселенцы имеют право на социальное помещение из коммунального фонда общества, где они зарегистрированы в Единой базе данных внутренне перемещенных лиц.

Обычно жилище предоставляется на один год, однако срок может быть продлен. Эта возможность доступна всем переселенцам, не имеющим собственного дома или достаточной жилой площади. Проживание в таких квартирах безвозмездно, жильцы платят только коммунальные услуги.

Еще один вариант – улучшение жилищных условий. Внутри перемещенные лица могут претендовать на квартиры в государственном или коммунальном жилищном фонде без ограничения во времени. Впоследствии такую ​​крышу над головой можно приватизировать.

Эта опция не для всех. Она предусмотрена для участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны, семей погибших защитников, а также для детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки, если они являются внутренне перемещенными лицами и достигли 16 лет.

Отдельно действует социальный квартирный учет. В этом случае украинцы могут заключить договор найма и проживать в социальном помещении столько, сколько разрешают их доходы и нормы.

Оплата сводится только к коммунальным услугам. Ключевым условием является отсутствие другой недвижимости на подконтрольных территориях или непригодность дома для проживания из-за боевых действий.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области может быть временным, долговременным или социальным. Каждый формат имеет свои условия.

