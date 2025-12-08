Громадяни, які втратили домівку через війну, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати, ставши на квартирний облік у новій громаді, повідомляє Politeka.

Наразі існує кілька видів квартирного обліку, які можуть стати доступними для переселенців залежно від їхніх життєвих обставин.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати через облік громадян, що потребують тимчасового проживання.

У такому випадку переселенці мають право на соціальне приміщення з комунального фонду громади, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних внутрішньо переміщених осіб.

Зазвичай житло надається на один рік, проте термін можуть продовжити. Ця можливість доступна всім переселенцям, які не мають власного дому чи достатньої житлової площі. Проживання у таких квартирах є безоплатним, мешканці сплачують лише комунальні послуги.

Ще один варіант - покращення житлових умов. Внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на квартири у державному чи комунальному житловому фонді без обмеження в часі. Згодом такий дах над головою можна приватизувати.

Ця опція є не для всіх. Вона передбачена для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих захисників, а також для дітей-сиріт і тих, хто позбавлений батьківського піклування, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами і досягли 16 років.

Окремо діє соціальний квартирний облік. У цьому випадку українці можуть укласти договір найму та проживати у соціальному приміщенні стільки, скільки дозволяють їхні доходи і норми.

Оплата зводиться лише до комунальних послуг. Ключовою умовою є відсутність іншої нерухомості на підконтрольних територіях або непридатність будинку для проживання через бойові дії.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області може бути тимчасовим, довготривалим або соціальним. Кожен формат має свої умови.

