Перед зимовими святами мешканці Харківської області знову стикаються зі тенденціями, які вказують на подорожчання базових продуктів.

Окремі продукти у Харківській області вже мають вищі цінники, а експерти прогнозують подальше подорожчання, повідомляє Politeka.

Перші ознаки того, що подорожчання продуктів у Харківській області посилюється, з’явилися з перших чисел грудня, коли магазини почали коригувати цінники на базові та сезонні товари.

Фахівці пояснюють, що цей процес традиційний для передноворічного періоду, проте цього року коливання можуть бути помітнішими через поєднання високого попиту та додаткових витрат виробників.

Економісти говорять про можливе зростання вартості найпопулярніших товарів у межах від 7 до 10%, а подекуди й більше. Найпомітніше коливання очікується на яйця, де прогнозується підвищення до рівня 80 або навіть 100 гривень за десяток.

Не менш чутливим сегментом залишається молочна продукція. Молоко може досягти позначки 80 гривень за літр.

Мережі намагаються утримувати акційні пропозиції, проте це не зупиняє загального руху цін угору. На м’ясному ринку ситуація різна. Свинина може піднятися до 300 грн за кілограм. У випадку курятини стрибка не прогнозують, адже на ринку достатньо пропозиції.

Окремі види продукції можуть дорожчати помірно. Філе оцінюють у середньому в 244 грн, стегно - приблизно у 146, а тушка найчастіше продається в діапазоні від 119 до 127.

Аналітики називають дві основні причини, що посилюють подорожчання продуктів у Харківській області. Перша пов’язана з передсвятковим попитом, який щороку формує підвищений інтерес до певних товарів.

Друга причина стосується воєнних ризиків і додаткових витрат виробників на генератори, логістичні маршрути та інші операційні процеси.

