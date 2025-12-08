Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів під час графіку відключення світла в Запоріжжі на 9 грудня.

Графіки відключення світла на 9 грудня в Запоріжжі оприлюднили напередодні регламентних робіт, які енергетики проводитимуть у середу для планового обслуговування міських мереж, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

9 грудня тимчасово припинять електропостачання. Знеструмлення заплановане з 09:00 до 16:00 (7 годин поспіль) за окремими адресами:

Алма–Атинська: 28, 49/1, 49/2;

Бомбейська (Байконурівська): 2–10;

Зачиняєва: 15, 2, 21, 22Б;

Івана Сірка (Бакинських комісарів): 91–107;

Інструментальна: 15, 7–9, 1–5, 2–18, 11–13;

Кияшка: 15;

Куренева (Булавіна): 1–7, 2–8, 12;

Леонтовича: 116, 63–91, 97–133а, 82-152, 38–58, 27–43, 45–61, 60–80, 95;

Метрополітенівська: 18–20, 2, 1–9, 4–16;

Миргородська: 1–25, 2–52, 54, 27–73, 56–96, 90а;

Михайла Грушевського (Ульянова): 178–218, 233(а, 1), 235–265, 201–233;

Михайла Коцюбинського(Андросова): 2а–12, 1–17;

Піщана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3, 5;

Сергія Синенка: 63а, 65, 67а, 67б, 69а п. 1–4, 69а п. 5–6, 69в, 65а, 65б, 65в, 65г, 75 п. 1–3, 77а п. 1–4, 67, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73, 77, 79 п. 1–3, 79а, 79б, 81, 81а п. 1–4, 83;

Трипільська: 1–17, 2–12;

Учнівська: 118–136, 138–166, 168–192а, 170–210, 178;

шосе Дніпровське: 24, 24а, 28, 30, 30(магазин) ТОВ Аріал, 30/2, 34–44, 3в, 46, 48, 50, 52–54, 52а, 56–58, 64, 60, 62.

Також цього дня відбудуться планові вимкнення з 09:00 до 12:30 на низці вулиць:

Алмазна: 95, 95-107, 74-78, 82-86;

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 105, 109, 95-103, 100-132;

Гончара: 143-153, 146-158;

Фінансова: 37-55, 28-48.

Крім того, діятимуть знеструмлення у тому ж часовому проміжку — з 09:30 до 15:30 за визначеними адресами:

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 36;

Гончара: 61-71, 68;

Демократична: 132-168, 181-197;

Запоріжбудівська: 19-57;

Ніжинська: 23-35, 42-52;

Отаманська (Оренбурзька): 1-3, 2-4;

Сталевара Галушки: 70-106, 71-105.

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати можливі затримки в роботі побутових процесів упродовж цих годин.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.