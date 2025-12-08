Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області цього сезону стартує в межах програми підтримки домогосподарств на зимовий період 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на забезпечення базових потреб і покращення житлових умов для літніх громадян. Організатори акцентують на оперативному наданні ресурсів, що допомагає мешканцям ефективно підготуватися до холодів.

Програму реалізують «Карітас Полтава» разом із міжнародною католицькою організацією CRS Catholic Relief Services. Підтримка охоплює Полтавську та Зіньківську громади. Мобільні групи працюють за графіком, тож жителям радять слідкувати за оголошеннями, щоб вчасно отримати допомогу.

Допомогу отримують домогосподарства з уразливих категорій. Основні одержувачі — люди з інвалідністю I–II групи, особи з обмеженими можливостями від народження, громадяни старші шістдесяти років. Також включено одиноких батьків, вагітних, матерів дітей до трьох років, сім’ї з прийомними дітьми, пацієнтів із тяжкими хворобами та багатодітні родини з трьома й більше дітьми.

Для участі необхідно надати паспорт, податковий номер, довідку ВПО, IBAN та документи, що підтверджують статус одержувача. Підтримку можна отримати лише один раз на домогосподарство і лише за умови відсутності аналогічних виплат від інших організацій.

У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області допомагає покрити першочергові витрати та забезпечити стабільність у складний зимовий період. Місцевим радять готувати документи заздалегідь, щоб уникнути черг і вчасно отримати ресурси, необхідні для ремонту та повсякденного життя.

