Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области в этом сезоне стартует в рамках программы поддержки домохозяйств на зимний период 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на обеспечение базовых потребностей и улучшение жилищных условий для пожилых граждан. Организаторы акцентируют внимание на оперативном предоставлении ресурсов, что помогает жителям эффективно подготовиться к холодам.

Программа будет реализована «Каритас Полтава» вместе с международной католической организацией CRS Catholic Relief Services. Поддержка охватывает Полтавскую и Зиньковскую общины. Мобильные группы работают по графику, и жителям советуют следить за объявлениями, чтобы вовремя получить помощь.

Помощь получают домохозяйства по уязвимым категориям. Основные получатели - люди с инвалидностью I-II группы, лица с ограниченными возможностями от рождения, граждане старше шестидесяти лет. Также включены одинокие родители, беременные, матери детей до трех лет, семьи с приемными детьми, пациенты с тяжелыми болезнями и многодетные семьи с тремя и более детьми.

Для участия необходимо предоставить паспорт, налоговый номер, справку ВПЛ, IBAN и документы, подтверждающие статус получателя. Поддержку можно получить только один раз на домохозяйство и только при отсутствии аналогичных выплат от других организаций.

В рамках программы гуманитарная помощь пенсионерам в Полтавской области помогает покрыть первоочередные расходы и обеспечить стабильность в сложный зимний период. Местным советуют готовить документы заранее, чтобы избежать очередей и получить ресурсы, необходимые для ремонта и повседневной жизни.

