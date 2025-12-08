Дефицит продуктов во Львовской области уже существенно влияет на рынок и заставляет жителей искать более доступные варианты приобретения хлебобулочных изделий.

Больше всего недостаток влияет на рынок хлебобулочных изделий, где рост стоимости происходит быстрее всего. Потребители уже ощущают повышение цен, а эксперты прогнозируют, что батон из пшеничной муки может достигнуть 55 гривен, что составит примерно четверть дополнительных расходов по сравнению с нынешними ценами. Основным фактором удорожания называют увеличение расходов на горючее, ведь оно оказывает непосредственное влияние на доставку зерна и реализацию готовых изделий.

Консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс отметил, что в Украине достаточно сырья и производственных мощностей для обеспечения населения. В то же время логистика остается главным фактором, определяющим окончательную цену товаров в магазинах.

Ситуацию затрудняют также повреждения заводов и транспортной инфраструктуры в результате обстрелов, что повышает риски обеспечения региона и увеличивает финансовую нагрузку на покупателей.

На начало августа 2025 года цены в торговых сетях были такими: батон «Румьянец» (450 г) – 27,90 грн, пшеничный (600–650 г) – 42,99–44,72 грн, ржаной «Бородинский» (300 г) – 44,90 грн. Согласно прогнозам, повышение до 55 гривен может оказать серьезное влияние на семейные бюджеты.

Эксперты советуют планировать покупки заранее и воспользоваться акционными предложениями магазинов, чтобы снизить финансовое давление. Очевидно, что дефицит продуктов во Львовской области ощутимо влияет на рынок и заставляет жителей искать более доступные варианты приобретения хлебобулочных изделий.

