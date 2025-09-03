Любителям путешествовать по железной дороге сообщили о новом графике поездов в Полтавской области, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов в Полтавской области предусматривает временные изменения в движении пригородных электропоездов на сентябрь, сообщает Politeka.

Как информируют в Телеграмм-канале "Укрзализныци", пассажирам следует внимательно ознакомиться с новым графиком движения поездов в Потавской области и заранее планировать поездки. Это позволит избежать неудобств.

Новый график поездов в Полтавской области предполагает, что 14 сентября не будут курсировать два пригородных рейса. Это №7014 Полтава-Южная – Огульцы и №7013 Огульцы – Полтава-Киевская.

В связи с этими изменениями пассажирам рекомендуют заранее спланировать поездки и учесть отсутствие указанных рейсов.

Кроме этого, напомним, что недавно компания сообщала о том, что купить билеты на полноценные пассажирские составы, курсирующие по всей стране, можно будет только через обновленные цифровые сервисы.

Старый сайт booking.uz.gov.ua, работавший с 2017 года, перестал функционировать с 1 сентября. Согласно заявлению руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского, все операции по покупке и бронированию билетов осуществляются через новый сайт и мобильное приложение УЗ.

По состоянию на сегодняшний день, по словам Перцовского, около 85% всех билетов продаются онлайн. Это позволяет оптимизировать процесс приобретения билетов, снизить очереди на вокзалах и сделать обслуживание пассажиров более удобным и быстрым.

Так что местным жителям, которые вскоре собираются добираться в другой населенный пункт региона или по Украине, рекомендуют учитывать данные обновления.