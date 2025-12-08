Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов во время графика отключения света в Запорожье на 9 декабря.

Графики отключения света на 9 декабря в Запорожье обнародовали в преддверии регламентных работ, которые будут энергетики проводить в среду для планового обслуживания городских сетей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

9 декабря временно прекратят электроснабжение. Обесточение запланировано с 09:00 до 16:00 (7 часов подряд) по отдельным адресам:

Алма–Атынська: 28, 49/1, 49/2;

Бомбейська (Байконуривська): 2–10;

Зачыняева: 15, 2, 21, 22Б;

Ивана Сирка (Бакынськых комисарив): 91–107;

Инструментальна: 15, 7–9, 1–5, 2–18, 11–13;

Кыяшка: 15;

Куренева (Булавина): 1–7, 2–8, 12;

Леонтовыча: 116, 63–91, 97–133а, 82-152, 38–58, 27–43, 45–61, 60–80, 95;

Метрополитенивська: 18–20, 2, 1–9, 4–16;

Мыргородська: 1–25, 2–52, 54, 27–73, 56–96, 90а;

Мыхайла Грушевського (Улянова): 178–218, 233(а, 1), 235–265, 201–233;

Мыхайла Коцюбынського(Андросова): 2а–12, 1–17;

Пищана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3, 5;

Сергия Сыненка: 63а, 65, 67а, 67б, 69а п. 1–4, 69а п. 5–6, 69в, 65а, 65б, 65в, 65г, 75 п. 1–3, 77а п. 1–4, 67, 69, 69б, 71, 71а, 71б, 73, 77, 79 п. 1–3, 79а, 79б, 81, 81а п. 1–4, 83;

Трыпильська: 1–17, 2–12;

Учнивська: 118–136, 138–166, 168–192а, 170–210, 178;

шосе Днипровське: 24, 24а, 28, 30, 30(магазин) ТОВ Аріал, 30/2, 34–44, 3в, 46, 48, 50, 52–54, 52а, 56–58, 64, 60, 62.

Также в этот день состоятся плановые отключения с 09:00 до 12:30 на ряде улиц:

Алмазна: 95, 95-107, 74-78, 82-86;

Анатолия Соловьяненко (Адмирала Ушакова): 105, 109, 95-103, 100-132;

Гончара: 143–153, 146–158;

Финансова: 37-55, 28-48.

Кроме того, будут действовать обесточивание в том же временном промежутке с 09:30 до 15:30 по определенным адресам:

Володымыра Мономаха (Александра Невского): 36;

Гончара: 61-71, 68;

Демократычна партия: 132-168, 181-197;

Запорижбудивська: 19-57;

Нижынська: 23-35, 42-52;

Отаманська (Оренбурська): 1-3, 2-4;

Сталевара Клецки: 70-106, 71-105.

Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть возможные задержки в работе бытовых процессов в течение этих часов.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».

