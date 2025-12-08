Размер денежного пособия для пенсионеров в Харьковской области определяется процентом от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В Харьковской области предусмотрено предоставление денежной социальной помощи для определенной категории пенсионеров, отвечающих определенным критериям и условиям, сообщает Politeka.net.

Министерство юстиции подчеркивает, что такая поддержка является минимальной защитой для людей, у которых нет других источников дохода и не могут полагаться на помощь трудоспособных родственников.

Социальная денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется гражданам, достигшим 65 лет, но не имеющим достаточного страхового стажа для получения полной пенсии.

Программой предусмотрена поддержка людей, у которых трудовой стаж менее 15 лет, при постоянном проживании на территории Украины и отсутствии дохода, превышающего прожиточный минимум. Это позволяет государству обеспечить базовый уровень финансовой поддержки для тех, кто по разным причинам не смог накопить необходимый страховой стаж в течение жизни.

Размер пособия определяется процентом от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Для граждан с инвалидностью II группы выплаты составляют 80%, тогда как для лиц с инвалидностью III группы – 60%.

Для священнослужителей и людей, много лет работавших в религиозных организациях, предусмотрено 50% прожиточного минимума. Минимальные выплаты получают пенсионеры, достигшие установленного законом возраста, но не имеющие права на обычную пенсию, — 30% от прожиточного минимума.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что социальная помощь не является полной заменой трудовой пенсии, однако обеспечивает пожилым людям стабильный минимальный доход, позволяющий покрывать базовые потребности и поддерживать достойный уровень жизни. Такая поддержка особенно важна для граждан, которые из-за отсутствия стажа или сложных жизненных обстоятельств не могут пользоваться другими видами пенсионного обеспечения.

