Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области стала доступна перед зимним периодом 2025/26 года, о чем сообщает Politeka.

По предоставленным данным, размер единовременной выплаты составляет 6,5 тысяч гривен. Денежные средства имеют четкое назначение — приобретение препаратов и необходимых товаров для подготовки к холодам.

Подача заявок стартовала 20 ноября. Оформить поддержку могут несколько групп населения: пожилые люди, граждане с инвалидностью первой категории из числа внутренне перемещенных, дети из малообеспеченных семей, воспитанники приемных семей, а также находящиеся под опекой подопечные.

Предусмотрены два пути подачи документов. Первый – посещение отделения Пенсионного фонда. Нужно иметь открытую «Действие.Карту» или другой специальный счет, после чего работник внесет информацию в систему для дальнейшей обработки.

Второй вариант – электронный формат. Для этого необходимо зайти в приложение "Дія", перейти в раздел "Сервисы", выбрать программу "Зимова підтримка" и подтвердить наличие карты. Счет, открытый через приложение, используется для получения выплат по государственным инициативам.

Таким образом, денежная помощь для пенсионеров в Одесской области позволяет обеспечить базовые потребности и уменьшить финансовую нагрузку в отопительный сезон.

Кроме того, в Одессе есть возможность получить продукты бесплатно. Благотворительный фонд «Украинская душа» продолжает поддерживать людей преклонных лет, которые оказались в сложных жизненных условиях. Представители фонда отмечают, что в период экономической нестабильности и роста цен особенно важно обеспечить наиболее уязвимых граждан базовыми продуктами.

