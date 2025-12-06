Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области стало неприятной новостью для местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области оказало большое влияние на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Местные власти объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области, в частности на воду и вывоз мусора, было неизбежным из-за подорожания материально-технического обеспечения и роста прожиточного минимума.

В Казатине, новая стоимость вывоза твердых бытовых отходов установлена ​​с 1 августа 2025 года. Для жителей многоэтажек плата составляет 37 гривен 62 копейки с одного человека в месяц. Жители частного сектора платят за то же немного меньше - 35 гривен 10 копеек.

Такое повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области, в частности, в Казатине, объясняют экономически необоснованной предыдущей ценой, ведь за последние годы существенно выросли зарплаты, материалы и расходы по утилизации.

За последние шесть лет стоимость вывоза мусора выросла на 130 процентов. Начальник управления ЖКХ Иван Вовкодав отметил, что конкурс на определение исполнителя проводился в июле.

КП «Чистый город» приняло участие в конкурсе по новым расценкам, после чего исполком утвердил их для городской общины. Как следствие, цены выросли на 46%, что означает дополнительные 10-12 гривен ежемесячно для каждого.

Кроме этого, нововведения коснулись и Калиновки. С июля здесь выросли расценки на водоснабжение и водоотвод. Для населения кубометр воды обходится в 42 грн, а водоотвод – 25.20. Итого это 67.20 за куб.

Бюджетные учреждения платят более 160 грн. Местные власти объясняют, что цена с 2022 года перестала соответствовать фактическим затратам предприятия, а электроэнергия и горючее сильно подорожали. Потому и пришлось пересматривать стоимость ЖКУ.

