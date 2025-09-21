Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области реализуется через программу, которую внедряет Норвежский совет по делам беженцев (NRC), сообщает Politeka.

О старте проекта организация сообщила официально .

Инициатива направлена ​​на поддержку оказавшихся в сложных обстоятельствах людей. Речь идет о пожилых гражданах, жителях территорий, приближенных к боевым действиям, а также о тех, кто вынужден покинуть свои дома.

Подача заявок открыта с 9 сентября 2025 в 12:00 до 18 сентября включительно, до 17:00 по киевскому времени. Все анкеты рассматривают на равных условиях, поэтому NRC советует не ждать последних дней во избежание перегрузки системы. После завершения процедуры каждому участнику посылается подтверждение успешной регистрации. Дополнительные коды отслеживания не предусмотрены.

Проверить статус можно с 20 сентября с помощью идентификационного кода и телефонного номера, указанных при подаче. Для правильной работы онлайн-платформы необходимо использовать современные версии браузеров, а на смартфонах – Google Chrome или Safari. Если одна семья представила несколько анкет, учитывается последняя.

Форма должна быть заполнена внимательно с добавлением четких цветных фото документов или скриншотов из «Действия». NRC подчеркивает, что первоочередное право получают граждане в самом сложном положении. Важно помнить: какие-либо требования по оплате являются мошенничеством.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется бесплатно, обеспечивая адресную поддержку нуждающимся. Дополнительно сообщалось, что в области можно получить бесплатное жилье.

