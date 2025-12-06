В рамках программы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется только один раз в домохозяйство.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области стартует в рамках программы финансового усиления домохозяйств на зимний сезон 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Инициативу реализуют "Каритас Полтава" и международная католическая организация CRS Catholic Relief Services. Поддержка охватывает жителей Полтавской и Зиньковской общин. Мобильные группы работают по заранее определенному графику, поэтому жителям советуют следить за объявлениями, чтобы получить помощь вовремя.

Программа предусматривает помощь домохозяйствам, относящимся к уязвимым категориям. Основные получатели – люди с инвалидностью первой или второй группы, лица с ограниченными возможностями от рождения и граждане старше шестидесяти лет.

В список также входят одинокие родители, беременные, матери детей до трехлетнего возраста, семьи с приемными детьми, пациенты с тяжелыми болезнями и многодетные домохозяйства с тремя и более детьми.

Для участия необходимо предоставить паспорт, налоговый номер, справку ВПЛ, IBAN и документы, подтверждающие соответствующий статус, включая справки Пенсионного фонда, налоговую службу или другие подтверждения доходов.

В рамках программы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется только один раз на домохозяйство. Получение помощи возможно при отсутствии аналогичной поддержки других организаций, а цель инициативы — обеспечить реальную финансовую поддержку во время холодного периода.

Местным жителям советуют заранее готовить документы, чтобы быстро получить поддержку и избежать очередей.

