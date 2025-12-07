График отключения света в неделю с 8 по 14 декабря в Сумской области поможет жителям заранее подготовиться.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Сумской области предусматривает плановые работы на электросетях в разных населённых пунктах, сообщает Politeka.

Жители Сумского района и близлежащих городов смогут заранее спланировать свои дела из-за временных перебоев электроснабжения.

8 декабря обесточение состоится в Степановке на улице Рабочая, Сумская, Центральная, Ярослава Мудрого и Промышленном переулке. Электричество не будет подаваться с 08:00 до 17:00.

В тот же день в городе Ахтырка работы охватят улицы 93-й Бригады Холодный Яр, Романа Рапия, Василия Симона, Счастливая, Холодноярская и 8 Марта , включая прилегающие номера домов. Отключение будет продолжаться с 08:00 до 17:00 и жители должны подготовить резервные источники света.

9 числа плановые работы коснутся Конотопа. Света не будет на улицах Евгения Коновальца с 08:30 до 14:30.

Следующие дни, 10–11 числа, временные перебои ожидаются на Коммунальной, Выровской, Батуринской, 1-й Береговой, 1-й Богдана Хмельницкого, 1-й Авиаторов, Ярослава Мудрого, Тихона Осадчего и Тихой . Продолжительность отключений отличается с утра до полудня или до 15:00 в зависимости от улицы.

Все работы будут производиться с целью модернизации сетей и повышения безопасности электроснабжения. График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Сумской области поможет жителям заранее подготовиться: зарядить технику, проверить фонарики и организовать домашние дела, требующие электричества.

Детали и возможные изменения в расписании будут опубликованы на официальных ресурсах.

