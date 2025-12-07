Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Сумській області допоможе жителям заздалегідь підготуватися.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Сумській області передбачає планові роботи на електромережах у різних населених пунктах, повідомляє Politeka.

Мешканці Сумського району та прилеглих міст зможуть заздалегідь спланувати свої справи через тимчасові перебої електропостачання.

8 грудня знеструмлення відбудеться у Степанівці на вулиці Робітнича, Сумська, Центральна, Ярослава Мудрого та Промисловому провулку. Електрика не подаватиметься з 08:00 до 17:00.

Того ж дня у місті Охтирка роботи охоплять вулиці 93-ї Бригади Холодний Яр, Романа Рапія, Василя Симона, Щаслива, Холодноярська та 8 Березня, включно з прилеглими номерами будинків. Відключення триватиме з 08:00 до 17:00, і мешканці повинні підготувати резервні джерела світла.

9 числа планові роботи зачеплять Конотоп. Світла не буде на вулицях Євгена Коновальця з 08:30 до 14:30.

Наступні дні, 10–11 числа, тимчасові перебої очікуються на Комунальній, Вирівській, Батуринській, 1-й Берегової, 1-й Богдана Хмельницького, 1-й Авіаторів, Ярослава Мудрого, Тихона Осадчого та Тихій. Тривалість відключень різниться від ранку до полудня або до 15:00 залежно від вулиці.

Усі роботи виконуватимуться з метою модернізації мереж та підвищення безпеки електропостачання. Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Сумській області допоможе жителям заздалегідь підготуватися: зарядити техніку, перевірити ліхтарики та організувати домашні справи, що потребують електрики.

Деталі та можливі зміни у розкладі опублікують на офіційних ресурсах.

