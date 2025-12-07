График отключения света в неделю с 8 по 14 декабря в Житомирской области позволяет жителям заранее подготовить бытовые приборы.

График отключения света в неделю с 8 по 14 декабря в Житомирской области охватывает несколько населенных пунктов Андрушевского и Бердичевского районов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Житомироблэнерго .

Причиной плановых и аварийных отключений называют расчистку трасс электросетей и ремонтные работы на подстанциях. Свет будет выключен на улицах Дружбы, Мира, Центральной, Солнечной, Александровской, Ивана Франко и других в разные дни и промежутки времени.

В Андрушевском районе работы запланированы с 08:00 до 17:00 8, 9 и 10 декабря. В Бердичевском восстановительные работы состоятся 11 декабря с аналогичным графиком.

Перед отключением электроэнергии зарядите телефоны, планшеты, ноутбуки и павербанки. Кроме того, убедитесь, что дома есть фонарики, свечи или другие источники освещения. Выключите из розеток бытовую технику, которая может пострадать от перепадов напряжения, например холодильники, компьютеры и стиральные машины. Планируйте важные дела так, чтобы они не зависели от электроснабжения. По возможности подготовьте воду и продукты, требующие хранения в холодильнике.

Если есть дети или пожилые люди, позаботьтесь об их потребностях во время обесточений. Также сообщите о ситуации тех, кто не имеет доступа в Интернет.

Предварительно проверьте, работают ли альтернативные источники обогрева, если ожидается холодная погода.

