Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня в Житомирській області дозволяє мешканцям завчасно підготувати побутові прилади.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня в Житомирській області охоплює кілька населених пунктів Андрушівського та Бердичівського районів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Житомиробленерго.

Причиною планових та аварійних відключень називають розчистку трас електромереж і ремонтні роботи на підстанціях. Світло буде вимкнено на вулицях Дружби, Миру, Центральній, Сонячній, Олександрівській, Івана Франка та інших, у різні дні та проміжки часу.

У Андрушівському районі роботи заплановані з 08:00 до 17:00 8, 9 та 10 грудня. У Бердичівському відновлювальні роботи відбудуться 11 грудня, з аналогічним графіком.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня в Житомирській області дозволяє мешканцям завчасно підготувати побутові прилади та забезпечити безпечне користування електроенергією.

Перед відключенням електроенергії зарядіть телефони, планшети, ноутбуки та павербанки. Окрім того, переконайтеся, що вдома є ліхтарики, свічки або інші джерела освітлення. Вимкніть із розеток побутову техніку, яка може постраждати від перепадів напруги, наприклад, холодильники, комп’ютери та пральні машини. Плануйте важливі справи так, щоб вони не залежали від електропостачання. За можливості підготуйте воду та продукти, які потребують зберігання в холодильнику.

Якщо є діти або літні люди, подбайте про їхні потреби під час знеструмлень. Також повідомте про ситуацію тих, хто не має доступу до Інтернету.

Заздалегідь перевірте, чи працюють альтернативні джерела обігріву, якщо очікується холодна погода.

