ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" объявило, какие графики отключения света будут действовать в области с 22 по 25 октября 2025 года.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света для населённых пунктов Киевской области на 22-25 октября 2025 года, пишет Politeka.

По данным ДТЭК, в среду, 22 октября, без электроснабжения временно останутся жители:

поселка Барышевка (ул. Медовая, Новоселов, Гончара, Селищанская, Семейная, Соборная, Сосюры, Торфяная, Центральная, пер. Железнодорожный, Независимости, Пасечанский, Пасечный, Торфяной) – с 08:00 до 19:00;

с. Пасечная (ул. Селищанская, Черняховская) – с 08:00 до 19:00;

Русанов (Вишневая, Гаевая, Ореховая, Киевская, Набережная, Новая, Пасечная, Полевая, Прилужная, Садовая, Хамбира, Шевченко, пер. Садовый) – с 9:00 до 19:00;

Кулажинцы (Воровского, Глубочица, Козюбы, Лесная, Партизана Стригуна, Центральная, Черниговская, Шевченко) – с 9:00 до 19:00;

частично сел Козеевка, Деревянная, Слободка, Долина и Красное Первое – с 8:30 до 19:30.

В четверг, 23 числа, графики отключения света, как сообщает Politeka, будут действовать частично в следующих населенных пунктах области:

Новая Буда – с 8:30 до 18:00;

Бородянка, Дружня, Новая Гребля, Вабля, Новый Корогод – с 9:00 до 18:00;

Обухов, Деревянная – с 8:30 до 19:30.

В поселке Ракитное частичные ограничения будут действовать с 8:30 до 18:30 в течение трех дней - с 22 по 24 число (списки улиц можно найти на сайте общины).

В пятницу, 24 октября, графики отключения света с 9:00 до 19:00 будут действовать в пределах Пирновской общины (Пирново, Воропаев, Высшая Дубечня, Лебедевка), с 8:00 до 17:00 – Бучанской (Блиставица, Ворзель) – с 8:30 до 19:00 – Переяславской (Переяслав, Переяславское), с 8:30 до 19:30 – в Обуховском районе (Гудимово, Копачев, Германовка).

В субботу, 25 числа, обесточивание будут применять с 8 до 20 часов в селе Лесное Дмитровской общины и с 8 до 19 – в Блиставице, Буче и Мироцком.

