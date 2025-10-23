В ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на период с 24 по 27 октября 2025 года.

Помимо возможных аварийных и стабилизационных обесточений, в Днепропетровской области с 24 по 27 октября будут действовать также локальные графики отключения света, пишет Politeka.

По данным ДТЭК, в пятницу, 24 октября, графики отключения света в Днепропетровской области в частности коснутся таких населенных пунктов:

г. Покров (ул. Балковая, Ботаническая, Сиреневая, Виноградная, Вишневая, Водопроводная, Волошковая, Степная, Горняцкая, Гоголя, Грушевского, Гайдамацкая, Дружная, Лесная, Калиновая, Каховская, Клубная, Кожедуба, Казацкая и др.) – с 8:00 до 18:00;

с. Межирич (ул. Соборная, Центральная, Шевченко, пер. Дружбы, Межевой, Озерный, Тихий, Чумака) – с 8:00 до 18:30;

Семеновка (Независимости) – с 8:00 до 18:00.

Также в пределах Криничанской поселковой территориальной общины в пятницу обесточения будут проходить с 9 до 19 часов частично в селах Красный Яр, Степановка, Ильинка, Новоподгорное, Зеленый Гай, Веселая Роща, Вишневое, Зеленый Угол, Барвинок, сообщает Politeka.

В субботу, 25 числа, графики отключения света в Днепропетровской области будут применяться на территории Зеленодольской общины: с 8 до 16 часов в с. Малая Долина по улицам Высокопольская, Уютная, Зеленодольская, Мира, Новая, Майская; с 12 до 18 – Большая Долина (Крымская, Фартушная).

А в понедельник, 27 октября, обесточивание запланировано на период с 8:30 до 18:00 в селе Братское Новоалександровской общины для домов по улицам Авиационная и Звездная.

