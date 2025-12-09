Робота для пенсіонерів у Львівській області охоплює різні сфери, поєднуючи фінансову стабільність та можливість освоїти нові професійні навички.

Робота для пенсіонерів у Львівській області стає більш доступною завдяки відкриттю вакансій у торгівлі, гастрономії та транспортному секторі, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Місцеві компанії пропонують стабільну оплату, гнучкий графік і навчання на робочому місці.

Мережа ювелірних магазинів «Золота Країна» шукає продавців-консультантів у ТЦ Great. Працівники допомагають клієнтам обирати прикраси, слідкують за трендами та створюють індивідуальні стилі. Пропонується зарплата 18 000–25 000 грн, оплачуване стажування, графік 3/2 і знижки на продукцію.

Супермаркет «Сільпо» запрошує кухарів. Зарплата коливається від 29 200 до 41 500 грн залежно від відпрацьованих годин. Обов’язки включають приготування страв, декорування готової продукції та дотримання санітарних норм. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, індивідуальний графік і навчання для новачків.

JobCar пропонує вакансії водіїв таксі на авто компанії для роботи з додатками Bolt та Uklon. Заробіток складає 30 000–50 000 грн. Працівники самостійно формують графік, отримують щоденні або щотижневі виплати та користуються повним КАСКО на авто. Вимоги: водійське посвідчення категорії B, стаж від трьох років і смартфон для встановлення додатків.

Таким чином, Робота для пенсіонерів у Львівській області охоплює різні сфери, поєднуючи фінансову стабільність та можливість освоїти нові професійні навички. Компанії гарантують комфортні умови та підтримку навіть для тих, хто вперше працює у цих сферах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту у Львові: важливу ділянку закрили для проїзду

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни