На следующей неделе – с 27 октября по 2 ноября 2025 года – в Винницкой области будут применять локальные графики отключения света.

Облэнерго объявило о новых графиках отключения света с 27 октября по 2 ноября 2025 года в Виннице и области, сообщает Politeka.

В Виннице графики отключения света будут применяться ежедневно в будни, с 27 по 31 октября, с 9 до 17 часов, но эти обесточения будут именно локальными, то есть затронут только отдельные улицы и адреса, полный список которых можно найти на сайте облэнерго.

В пределах обслуживания Замостянского района электросетей запланированы ограничения на следующую неделю в следующих населенных пунктах:

27 числа – Пултовцы, Лысянка, Красное, Агрономическое;

28 – Агрономическое;

29 – Тютьки, Прибугское, Пултовцы, Лысянка, Красное;

30 – Широкая Гребля, Ильковка, Горбановка, Медвежье Ушко, Александровка, Жабелевка, Гуменное, Михайловка, Оленевка, Пурпуровцы, Сокиринцы;

31 – Лавровка, Стрижавка, Мизяковские Хутора, Переорки, Тютюнники.

В Тивровском районе электросетей в Винницкой области, как пишет Politeka, будут действовать следующие графики отключения света:

27 – Тывров, Гнивань;

28 – Сутиски, Гнивань;

30 – Уяринцы, Большая Улига, Следы, Бушинка, Гута-Бушинская;

31 – Сутиски.

Также на будние дни запланировано ограничение электроснабжения и в других районах области. Подробную информацию с точными датами и адресами ищите на сайте облэнерго.

