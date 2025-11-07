Розмови про дефіцит окремих продуктів у Запоріжжі викликають тривогу у багатьох місцевих жителів, тож розповідаємо про це детальніше.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі став головною причиною стрімкого подорожчання помідорів, які лише за тиждень додали у вартості майже 40%, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі призвів до значного зростання цін на тепличні помідори. За даними аналітиків аграрного ринку, їхня середня вартість піднялася на 37% порівняно з попереднім тижнем.

Ситуація пояснюється сезонним скороченням виробництва, яке традиційно спостерігається в осінній період, коли температура знижується, а процес дозрівання врожаю в теплицях сповільнюється.

Через холодну погоду більшість тепличних господарств у регіоні вимушено скоротили обсяги збору. У деяких з них постачання тимчасово припинилися зовсім. При цьому попит на свіжі овочі залишається стабільно високим, що створює суттєвий дисбаланс між пропозицією та потребами споживачів.

Фермери зазначають, що нинішній сезон став одним із найскладніших за останні роки, оскільки підтримувати стабільний температурний режим у теплицях стало дорожче, а собівартість томатів зросла.

За словами експертів, дефіцит продуктів у Запоріжжі вже вплинув на логістику ринку. Продавці намагаються компенсувати нестачу місцевих овочів за рахунок поставок з інших регіонів, але цього поки недостатньо.

Імпорт, який міг би вирівняти ситуацію, обмежений через складнощі транспортування і подорожчання валюти. У результаті більшість торговців змушені підвищувати цінники, аби хоча б частково покрити витрати.

На сьогодні вартість помідорів коливається в межах від 70 до 80 гривень за кілограм. Це приблизно на 16 відсотків дорожче, ніж у цей самий період минулого року.

