Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі надається строком на шість місяців, проте частина українців може втратити виплати.

У Запоріжжі внутрішньо переміщені особи мають можливість отримувати державну грошову допомогу, проте ця підтримка має чітко визначений термін дії та певні умови, пише Politeka.net.

Недотримання встановлених правил може стати підставою для припинення виплат, йдеться у постанові №332.

Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі надається строком на шість місяців. Відлік цього періоду починається з місяця, у якому заявник подав документи для оформлення. При цьому дата складання самої заяви не має значення — головним є місяць звернення. Загальний термін отримання цієї допомоги не може перевищувати дванадцяти місяців.

Після завершення початкового піврічного терміну особа може подати документи на продовження виплат ще на такий самий період. Однак для цього необхідно відповідати певним соціальним критеріям. Зокрема, продовження виплат можливе для родин, у складі яких є неповнолітні діти, особи з інвалідністю, люди пенсійного віку або самотні матері й батьки, які самостійно виховують дітей.

Також грошову допомогу можуть продовжити тим, хто здійснює догляд за особами з інвалідністю або дітьми, які мають особливі потреби. Право на подовження мають і громадяни, що проходять лікування або реабілітацію після поранень, отриманих унаслідок бойових дій.

Окрему групу отримувачів складають студенти та учні з числа внутрішньо переміщених осіб віком від вісімнадцяти до двадцяти трьох років. Для цього вони мають навчатися на денній формі навчання та не мати власної родини. Крім того, держава продовжує фінансово підтримувати багатодітні родини, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Разом із тим, якщо родина перестає відповідати цим умовам, державна грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб у Запоріжжі припиняється. Виплати також можуть бути скасовані у випадку, якщо середньомісячний дохід на одну особу в сім’ї перевищує дев’ять тисяч чотириста сорок гривень.

Крім того, підставою для припинення допомоги є повернення родини до місця постійного проживання або тривала відсутність на території України — більш ніж тридцять днів поспіль чи понад шістдесят днів у сумарному підрахунку протягом шести місяців.

