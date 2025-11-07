Нова система оплати проїзду у Волинській області робить користування транспортом зручнішим і вигіднішим.

У Нововолинську запровадили нову систему оплати проїзду у Волинській області, що передбачає використання абонементів на громадський транспорт, передає Politeka.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Відтепер власники картки «City Card» можуть придбати тарифний пакет і їздити дешевше.

Мешканцям пропонують два варіанти: 50 поїздок за 600 гривень (по 12 грн за кожну) або 100 поїздок за 1100 гривень (по 11 грн за одну). Термін дії становить відповідно 90 та 180 днів. Абонемент діє на чинну пластикову картку «City Card» і дозволяє уникнути необхідності купувати квитки під час кожної поїздки.

Оплатити абонемент можна через термінал в управлінні соціальної політики, обравши опцію «Абонемент City Card». Також можливий розрахунок по перерахунку — реквізити надає гаряча лінія, номер якої вказаний на звороті картки.

Отже, нова система оплати проїзду у Волинській області робить користування транспортом зручнішим і вигіднішим, даючи змогу мешканцям планувати витрати та користуватися сучасним сервісом.

Крім того, у Волинській області зафіксовано поступове подорожчання проїзду. Місцеві мешканці зазначають, що підвищення тарифів відбувається поетапно, але постійно, створюючи відчутний тиск на сімейні бюджети.

Жителі регіону розповідають, що навіть звичні маршрути стали дорожчими. Волинянка навела приклад: поїздка до села Ярославичі, яка раніше коштувала 50 гривень, нині обійдеться у 60.

«Після першого підняття це ще можна було не так сильно помітити, але друге вже дається взнаки», — поділилася жінка.

