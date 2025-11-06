Водіїв та мешканців Чернівців закликають уважно стежити за дорожніми знаками та враховувати перекриття руху транспорту.

Перекрили рух транспорту в Чернівцях через продовження дорожних та інженерних робіт на частині вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у міській раді.

З 6 листопада по 1 грудня триватиме часткове перекриття руху транспорту в Чернівцях на вулиці Юрія Фучика. Зокрема, обмеження стосуватимуться ділянок, що перетинаються з вулицями Лесі Кобилиці та Тараса Шевченка. На цих відрізках дороги тривають роботи з капітального ремонту дорожнього покриття. У зв’язку з цим у міській раді попереджають, що на зазначених перехрестях можливе звуження проїзної частини та утворення тимчасових заторів.

Також з 6 по 20 листопада частково обмежено рух транспорту на вулиці Романа Шухевича, поблизу будинку номер 26. Тут фахівці проводять монтаж нових газових мереж. Під час виконання робіт пересування автотранспорту ускладнене, тому водіїв просять заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, об’їжджати цю ділянку міста.

Крім того, ще одне обмеження діятиме з 6 по 27 листопада на вулиці Горіхівській. Роботи розгорнуться навпроти будинків номер 48-А, 48-Ж, 48-И та 48-К. Тут працівники комунальних служб здійснюватимуть прокладання нових газових мереж, що також тимчасово ускладнить рух транспорту.

У міській раді зазначають, що всі роботи проводяться у межах планових заходів із модернізації інженерної інфраструктури міста. Робітники дотримуються необхідних норм безпеки та намагаються мінімізувати незручності для мешканців.

Водіїв та мешканців Чернівців закликають уважно стежити за дорожніми знаками, враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок та за потреби користуватися альтернативними маршрутами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту в Чернівцях: названо ділянки, де не можна буде проїхати.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту в Чернівцях: як тепер курсуватимуть автобуси та тролейбуси.

Як повідомляла Politeka, Новий графік поїздів: стало відомо про тимчасові зміни для пасажирів.