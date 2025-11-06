Жителі кількох населених пунктів Запорізької області залишаться без світла з 10 по 11 листопада через графік відключення.

Графік відключення світла з 10 по 11 листопада у Запорізькій області оприлюднили енергетики, щоб споживачі могли завчасно підготуватися до тимчасових незручностей, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго", графік відключення світла з 10 по 11 листопада у Запорізькій області передбачає проведення технічних робіт на електромережах.

10.11 без електропостачання з 09:00 до 17:00 залишаться мешканці сіл Веселе, Нововознесенка, Новодніпровка та Яворницьке.

У цей же день, 10.11, частково знеструмлять село Біленьке. Роботи проводитимуться на вулицях Космічна та Партизанська. Світла не буде за такими адресами:

Космічна 137, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 168, 170, 170a, 172, 174, 176, 107а, 109а, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 160, 156, 154, 150, 148, 146, 144а, 144, 142, 140, 138а, 136, 134, 132, 130.

Партизанська 169, 167, 165, 163, 161, 159, 155, 153, 151, 149, 147, 145, 143, 141, 139, 137, 135, 133, 131, 129, 127, 125, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150.

Наступного дня, 11 листопада, графік відключення світла у Запорізькій області охопить ще два населені пункти. З 09:00 до 17:00 електроенергії не буде у селі Широке.

Знеструмлення торкнеться мешканців таких адрес: Лугова 2, 2/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 та Центральна 26, 30, 32, 34, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.

Нагадаємо, що у звʼязку з ворожими обстрілами, в нашому регіоні можуть застосовуватись аварійні чи погодинні обмеження електрики. Інформацію про це оперативно публікують на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго".

