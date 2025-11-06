Міська влада та комунальні служби звертаються до водіїв із проханням враховувати ці обмеження руху транспорту в Києві під час планування поїздок.

У Києві тимчасово обмежили рух транспорту на двох вулицях через проведення дорожніх ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у КМДА.

Зокрема, 6 та 7 листопада, у період із 8 години ранку до 20 години вечора, частково обмежили рух транспорту в Києві на вулиці Івана Дзюби, що у Святошинському районі. Ремонтні бригади підприємства виконуватимуть роботи з оновлення асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Симиренка до проспекту Академіка Корольова. Мета робіт — покращення стану дорожнього полотна та підвищення рівня безпеки руху.

Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися тимчасових обмежень і заздалегідь планувати свої маршрути. Комунальна корпорація просить вибачення за можливі тимчасові незручності, пов’язані з проведенням робіт.

Крім того, 6 та 7 листопада, у проміжок із 8 години ранку до 18 години вечора, часткові обмеження руху діють і в Деснянському районі столиці — на вулиці Миколи Лаврухіна. Тут дорожні служби здійснюватимуть укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Оноре де Бальзака до будинку номер 9.

Роботи також проходитимуть за умови сприятливої погоди, адже саме від цього залежить довговічність та якість нового покриття. У Київавтодорі запевняють, що всі заходи виконуються в рамках планових ремонтних робіт, спрямованих на покращення інфраструктури та підвищення комфорту пересування містом.

Міська влада та комунальні служби звертаються до водіїв із проханням враховувати ці тимчасові зміни у русі під час планування поїздок та обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути можливих затримок.

