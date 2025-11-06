Городские власти и коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой учитывать эти ограничения движения транспорта в Киеве при планировании поездок.

В Киеве временно ограничили движение транспорта на двух улицах из-за дорожных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в КГГА.

В частности, 6 и 7 ноября, в период с 8 часов утра до 20 часов вечера, частично ограничили движение транспорта в Киеве на улице Ивана Дзюбы в Святошинском районе. Ремонтные бригады предприятия будут выполнять работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Симиренко до проспекта Академика Королева. Цель – улучшение состояния дорожного полотна и повышение уровня безопасности движения.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать временные ограничения и заранее планировать свои маршруты. Коммунальная корпорация просит прощения за возможные временные неудобства, связанные с проведением ремонта.

Кроме того, 6 и 7 ноября, в промежуток с 8 часов утра до 18 часов вечера, частичные ограничения движения действуют и в Деснянском районе столицы — на улице Николая Лаврухина. Здесь дорожные службы будут производить укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Оноре де Бальзака до дома номер 9.

Работы будут также проходить при благоприятной погоде, ведь именно от этого зависит долговечность и качество нового покрытия. В Киевавтодоре уверяют, что все мероприятия выполняются в рамках плановых ремонтных работ, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение комфорта передвижения по городу.

Городские власти и коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой учитывать эти временные изменения в проезде во время планирования поездок и выбирать альтернативные маршруты во избежание возможных задержек.

