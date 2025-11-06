Жители нескольких населенных пунктов Запорожской области останутся без света с 10 по 11 ноября из-за графика отключения.

График отключения света с 10 по 11 ноября в Запорожской области обнародовали энергетики, чтобы потребители могли раньше времени подготовиться к временным неудобствам, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго", график отключения света с 10 по 11 ноября в Запорожской области предусматривает проведение технических работ на электросетях.

10.11 без электроснабжения с 09:00 до 17:00 останутся жители сел Веселое, Нововознесенка, Новоднепровка и Яворницкое.

В этот же день, 10.11, частично обесточат село Беленькое. Работы будут проводиться на улицах Космическая и Партизанская. Света не будет по следующим адресам:

Космическая 137, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 168, 170, 170a, 172, 174, 176, 107а, 109а, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 160, 156, 154, 150, 148, 146, 144а, 144, 142, 140, 138а, 136, 134, 132, 130.

Партизанская 169, 167, 165, 163, 161, 159, 155, 153, 151, 149, 147, 145, 143, 141, 139, 137, 135, 133, 131, 129, 127, 125, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150.

На следующий день, 11 ноября, график отключения света в Запорожской области охватит еще два населенных пункта. С 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет в селе Широкое.

Обесточение коснется жителей таких адресов: Луговая 2, 2/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 и Центральная 26, 30, 32, 34, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.

Напомним, что в связи с вражескими обстрелами в нашем регионе могут применяться аварийные или почасовые ограничения электричества. Информацию об этом оперативно публикуют на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго".

