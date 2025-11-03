Пенсіонери у Запоріжжі все частіше виявляють бажання знайти роботу, щоб отримувати хороший дохід, тож розповідаємо, які пропозиції доступні.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає змогу бути соціально активним і при цьому мати гідну зарплату, повідомляє Politeka.

Серед оголошень на сайті work.ua є вакансія різноробочого з оплатою від 20 000 до 25 000. Основні обов’язки включають погрузку та вигрузку металопрокату, порізку металу. Досвід зі зварюванням буде плюсом.

Тут передбачено офіційне працевлаштування та соціальний пакет. Для цієї посади важлива уважність, відповідальність та готовність докладати зусилля для якісного виконання завдань.

Ще одна цікава пропозиція для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Запоріжжі, це вакансія заправника або молодшого оператора АЗС в мережі ОККО з зарплатою 15 000 гривень плюс чайові.

Працівники отримують офіційне працевлаштування з першого дня, без затримок виплати зарплати, оплачувану відпустку, лікарняний та безкоштовне медичне страхування. До обов’язків входить заправка автомобілів, консультації клієнтів щодо пального та супутніх товарів, а також підтримка чистоти на АЗС.

Також доступна вакансія комплектувальника на сучасний склад кормів для тварин компанії Кормотех. Заробітна плата становить 15 000−18 300 залежно від кількості змін.

Основні завдання на цій роботі для пенсіонерів у Запоріжжі включають комплектацію кормів по накладним та підготовку товарів для відправки. Графік: з 7:00 до 18:00 з 5/2 або 6/1.

Окрім цього, для працівників передбачено безкоштовний автобус, що курсує з кількох районів міста. Це дозволяє економити на транспорті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: що змінилося для містян.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області: коли батареї стануть теплими.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: на які деталі варто звернути увагу.