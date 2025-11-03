Пенсионеры в Запорожье все чаще изъявляют желание найти работу, чтобы получать хороший доход, и рассказываем, какие предложения доступны.

Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет быть социально активной и при этом иметь достойную зарплату, сообщает Politeka.

Среди объявлений на сайте work.ua есть вакансия разнорабочего с оплатой от 20 000 до 25 000. Основные обязанности включают погрузку и выгрузку металлопроката, порезку металла. Опыт со сваркой станет плюсом.

Здесь предусмотрено официальное трудоустройство и социальный пакет. Для этой должности важна внимательность, ответственность и готовность прилагать усилия для качественного выполнения задач.

Еще одно интересное предложение для ищущих работу для пенсионеров в Запорожье, это вакансия заправщика или младшего оператора АЗС в сети ОККО с зарплатой 15 000 гривен плюс чаевые.

Работники получают официальное трудоустройство с первого дня, без задержек выплаты зарплаты, оплачиваемый отпуск, больничное и бесплатное медицинское страхование. В обязанности входит заправка автомобилей, консультации клиентов по топливу и сопутствующим товарам, а также поддержка чистоты на АЗС.

Также доступна вакансия комплектующего на современный состав кормов для животных компании Кормотех. Заработная плата составляет 15 000-18 300 в зависимости от количества смен.

Основные задачи на этой работе для пенсионеров в Запорожье включают в себя комплектацию кормов по накладным и подготовку товаров для отправки. График: с 7:00 до 18:00 с 5/2 или 6/1.

Кроме того, для работников предусмотрен бесплатный автобус, курсирующий из нескольких районов города. Это позволяет экономить на транспорте.

