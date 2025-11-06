Загалом подорожчання продуктів у Дніпрі спостерігається у всіх основних категоріях.

Подорожчання продуктів у Дніпрі зафіксовано станом на початок листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про цю ситуацію надає портал Мінфін.

Дані демонструють підвищення середніх показників на овочі, молочні вироби та бакалію. Найпомітніші зміни відбулися у категоріях — цибуля біла, сир плавлений Ферма Дружба 55% та олія Олейна рафінована.

Середній цінник цибулі білої становить 40,55 грн за кілограм. У мережі Auchan вона коштує 20,90, у Metro — 45,76, у Novus — 54,99. Минулого місяця показник дорівнював 33,87 гривні, тобто різниця склала 20,11. Протягом жовтня ціна поступово зростала від 20,45 до понад 40 гривень, що підтверджує стабільну тенденцію збільшення вартості.

У групі молочних товарів сир плавлений Ферма Дружба 55% (70 г) має середню ціну 29,46 грн. В Auchan — 31,80, у Megamarket — 30,60, у Novus — 25,99. У жовтні вартість трималася на рівні 25,87 гривень, зростання склало 0,90. Щоденна динаміка демонструє незначні коливання, без різких стрибків протягом місяця.

Середній показник для олії Олейна рафінованої (850 мл) зараз дорівнює 85,67 гривень. У Auchan продукт коштує 87,90, у Megamarket — 80,30, у Metro — 85,50, а в Novus — 88,99. Попереднього місяця середня ціна становила 82,64, отже, зростання зафіксовано на 4,00 грн. Денний індекс демонструє плавне підвищення протягом останніх тижнів жовтня.

Загалом подорожчання продуктів у Дніпрі спостерігається у всіх основних категоріях — овочах, бакалії та молочних виробах. Найбільший приріст ціни відзначено у цибулі, тоді як молочна та олійна продукція зросли помірно.

