Дефіцит овочів у Дніпропетровській області безпосередньо впливає на доступність і вартість тепличної продукції для споживачів, створюючи напруженість на ринку.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області цього тижня спричинив суттєве подорожчання тепличних огірків та помідорів, повідомляє Politeka.

Основними чинниками стали обмежена пропозиція на внутрішньому ринку та високий попит із боку гуртових покупців і торговельних мереж, що значно вплинуло на формування цін у регіоні.

Сезон тепличних огірків поступово завершується. Більшість господарств уже збирає врожай та реалізує залишки продукції невеликими оптовими партіями. Незважаючи на зниження якості останніх партій, ціни продовжують зростати. За останній тиждень середня вартість огірків піднялася на 21%, а сьогодні оптові ціни коливаються від 90 до 110 гривень за кілограм ($2,16–2,63/кг), залежно від обсягів і сорту. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, нинішня ціна вища на 11%. Експерти зазначають, що дефіцит овочів може призвести до виходу на ринок імпортерів із Туреччини, що потенційно стабілізує ситуацію.

Аналогічна тенденція спостерігається й на ринку тепличних томатів. Ці овочі дорожчають уже третій тиждень поспіль через обмежену пропозицію від виробників. Станом на сьогодні комбінати пропонують томати по 80–90 гривень за кілограм ($1,91–2,15/кг), що на 14% вище, ніж наприкінці минулого тижня. Поставки залишаються невеликими й нестабільними: частина підприємств завершила реалізацію, а у інших похолодання сповільнило дозрівання овочів. Імпорт наразі не може компенсувати дефіцит місцевих помідорів.

Згідно з моніторингом, тепличні томати вже на 22% перевищують показники кінця жовтня 2024 року. Виробники попереджають, що ціни можуть продовжувати зростати, якщо ситуація з пропозицією не покращиться найближчим часом. Отже, дефіцит овочів у Дніпропетровській області безпосередньо впливає на доступність і вартість тепличної продукції для споживачів, створюючи напруженість на ринку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.