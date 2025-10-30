Дефіцит хліба в Дніпропетровській області стає одним із ключових викликів сезону, впливаючи на ринок зерна, рівень цін і забезпечення населення хлібобулочними виробами.

Дефіцит хліба в Дніпропетровській області у сезоні 2025/26 загрожує підвищенням цін через зменшення обсягів продовольчої пшениці, необхідної для виробництва борошна місцевими підприємствами, повідомляє Politeka.

На галузевому форумі «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський повідомив, що урожай зернових у цьому році очікується на рівні приблизно 21 мільйона тонн. З цього обсягу близько 10,3 мільйона тонн становитиме продовольча пшениця, проте тільки 1,7 мільйона відповідатиме найвищим стандартам якості. Такий дисбаланс ускладнює роботу борошномельних підприємств, які потребують зерна високого сорту для стабільного виробництва.

Рибчинський зазначив, що посилюється конкуренція між експортерами та внутрішніми переробниками. Через обмежені ресурси фермери утримуються від активного продажу, залишаючи запаси на складах. Це уповільнює обіг зерна, провокує коливання цін і ускладнює роботу хлібопекарських структур.

Проблему поглиблює дефіцит жита. У 2025/26 маркетинговому році прогнозується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як торік він становив лише 1,6 тисячі. Така ситуація збільшує залежність від зовнішніх постачальників і впливає на стабільність вартості на внутрішньому ринку.

Фахівці наголошують, що обмежені обсяги зернових і структура посівів безпосередньо визначатимуть ціни у наступному періоді. Уже зараз нестача пшениці належної якості впливає на виробничий процес, створюючи ризики для продовольчої безпеки країни.

