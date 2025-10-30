Дефицит хлеба в Днепропетровской области становится одним из ключевых вызовов сезона, влияя на рынок зерна, уровень цен и обеспечение населения хлебобулочными изделиями.

Дефицит хлеба в Днепропетровской области в сезоне 2025/26 грозит повышением цен из-за уменьшения объемов продовольственной пшеницы, необходимой для производства муки местными предприятиями, сообщает Politeka.

На отраслевом форуме «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомели» Украины Родион Рыбчинский сообщил, что урожай зерновых в этом году ожидается на уровне примерно 21 миллиона тонн. Из этого объема около 10,3 миллиона тонн составит продовольственная пшеница, однако только 1,7 миллиона будет соответствовать самым высоким стандартам качества. Такой дисбаланс усложняет работу мукомольных предприятий, нуждающихся в зерне высокого сорта для стабильного производства.

Рыбчинский отметил, что ужесточается конкуренция между экспортерами и внутренними переработчиками. Из-за ограниченных ресурсов фермеры воздерживаются от активных продаж, оставляя запасы на складах. Это замедляет оборот зерна, провоцирует колебания цен и усложняет работу хлебопекарных структур.

Проблему усугубляет дефицит ржи. В 2025/26 маркетинговом году прогнозируется импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году он составил всего 1,6 тысяч. Такая ситуация увеличивает зависимость от внешних поставщиков и оказывает влияние на стабильность стоимости на внутреннем рынке.

Специалисты отмечают, что ограниченные объемы зерновых и структура посевов будут непосредственно определять цены в следующем периоде. Уже сейчас недостаток пшеницы должного качества влияет на производственный процесс, создавая риски продовольственной безопасности страны.

Следовательно, дефицит хлеба в Днепропетровской области становится одним из ключевых вызовов сезона, влияя на рынок зерна, уровень цен и обеспечение населения хлебобулочными изделиями.

