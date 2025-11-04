Дефицит овощей в Днепропетровской области оказывает непосредственное влияние на доступность и стоимость тепличной продукции для потребителей, создавая напряженность на рынке.

Дефицит овощей в Днепропетровской области на этой неделе повлек за собой существенное подорожание тепличных огурцов и помидоров, сообщает Politeka.

Основными факторами стали ограниченное предложение на внутреннем рынке и высокий спрос со стороны оптовых и торговых сетей, что значительно повлияло на формирование цен в регионе.

Сезон тепличных огурцов постепенно завершается. Большинство хозяйств собирает урожай и реализует остатки продукции небольшими оптовыми партиями. Несмотря на понижение качества последних партий, цены продолжают расти. За последнюю неделю средняя стоимость огурцов поднялась на 21%, сегодня оптовые цены колеблются от 90 до 110 гривен за килограмм ($2,16–2,63/кг), в зависимости от объемов и сорта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года нынешняя цена выше на 11%. Эксперты отмечают, что дефицит овощей может привести к выходу на рынок импортеров из Турции, что потенциально стабилизирует ситуацию.

Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке тепличных томатов. Эти овощи дорожают уже третью неделю подряд из-за ограниченного предложения от производителей. На сегодняшний день комбинаты предлагают томаты по 80–90 гривен за килограмм ($1,91–2,15/кг), что на 14% выше, чем в конце прошлой недели. Поставки остаются небольшими и нестабильными: часть предприятий завершила реализацию, а у других похолодание замедлило созревание овощей. Импорт не может компенсировать дефицит местных помидоров.

Согласно мониторингу, тепличные томаты уже на 22% превышают показатели конца октября 2024 года. Производители предупреждают, что цены могут продолжать расти, если ситуация с предложением не улучшится в ближайшее время. Следовательно, дефицит овощей в Днепропетровской области оказывает непосредственное влияние на доступность и стоимость тепличной продукции для потребителей, создавая напряженность на рынке.

