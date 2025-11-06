В целом, подорожание продуктов в Днепре наблюдается во всех основных категориях.

Подорожание продуктов в Днепре зафиксировано на начало ноября 2025 года, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Данные показывают повышение средних показателей на овощи, молочные изделия и бакалея. Самые заметные изменения произошли в категориях — лук белый , сыр плавленый Ферма Дружба 55% и Олейное масло рафинированное .

Средний ценник лука белого составляет 40,55 грн за килограмм. В сети Auchan она стоит 20,90 , у Metro - 45,76 , у Novus - 54,99 . В прошлом месяце показатель равнялся 33,87 гривны , то есть разница составила 20,11 . В октябре цена постепенно росла от 20,45 до более 40 гривен , что подтверждает стабильную тенденцию увеличения стоимости.

В группе молочных товаров сыр плавленый Ферма Дружба 55% (70 г) имеет среднюю цену 29,46 грн . У Auchan - 31,80 , у Megamarket - 30,60 , у Novus - 25,99 . В октябре стоимость держалась на уровне 25,87 гривен , рост составил 0,90 . Ежедневная динамика демонстрирует незначительные колебания, без резких скачков в течение месяца.

Средний показатель для масла рафинированного Олейна (850 мл) сейчас равен 85,67 гривен . У Auchan продукт стоит 87,90 , у Megamarket - 80,30 , у Metro - 85,50 , а у Novus - 88,99 . В предыдущем месяце средняя цена составила 82,64 , следовательно, рост зафиксирован на 4,00 грн . Дневной индекс демонстрирует плавное повышение за последние недели октября.

В целом, подорожание продуктов в Днепре наблюдается во всех основных категориях — овощах, бакалеи и молочных изделиях. Наибольший прирост цены отмечен в луке, в то время как молочная и растительная продукция выросли умеренно.

