Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області не вплине на оплату мешканців і гарантує стабільність у регіоні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області відбулося у Калуші, повідомляє Politeka.

Зміни пов’язані з економічними чинниками, що впливають на роботу комунальних підприємств. Серед основних причин – постійне зростання цін на електроенергію, паливо, витратні матеріали, а також необхідність врахування індексації зарплат і підвищення мінімальної оплати праці. Додатково ситуацію ускладнює інфляція, яка підвищує витрати на утримання мереж і постачання послуг населенню.

Міський голова Андрій Найда пояснив, що мораторій на зміну розцінок не діє у громадах, де проживає менше ста тисяч людей, тому Калуш має законне право коригувати ціни для забезпечення стабільної роботи місцевих підприємств.

Виконавчий комітет ухвалив рішення про нововведення: централізоване водопостачання коштує 30,17 гривні за кубічний метр, а водовідведення – 48,60 гривні. Разом загальна вартість комплексної послуги становить 78,77 гривні за куб. м. Такі зміни, за словами влади, дозволять покривати витрати на обслуговування мереж і підтримувати належний рівень якості водопостачання.

Крім того, переглянуто ціни на теплопостачання. ТОВ «Костанза» підвищило вартість на 2,1% через збільшення вартості транспортування теплоносія мережею КП «Калуська енергетична компанія». Для населення новий тариф складає 1 096,74 грн за гігакалорію, для бюджетних установ – 1 130,80 грн, а для інших споживачів – 1 124,94 грн з урахуванням ПДВ.

Разом із тим мер міста підкреслив, що навіть після затвердження нових розцінок жителі не відчують збільшення сум у платіжках. Діє заборона на зміну тарифів під час воєнного стану та протягом пів року після його завершення. Вона поширюється на розподіл газу, виробництво і постачання теплової енергії, тому підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області не вплине на оплату мешканців і гарантує стабільність у регіоні.

