Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области не повлияет на оплату граждан и гарантирует стабильность в регионе.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области произошло в Калуше, сообщает Politeka.

Изменения связаны с экономическими факторами, влияющими на работу коммунальных предприятий. Среди основных причин – постоянный рост цен на электроэнергию, топливо, расходные материалы, а также необходимость учета индексации зарплат и повышения минимальной оплаты труда. Дополнительно ситуацию усложняет инфляция, повышающая расходы на содержание сетей и поставку услуг населению.

Мэр Андрей Найда пояснил, что мораторий на изменение расценок не действует в общинах, где проживает менее ста тысяч человек, поэтому Калуш имеет законное право корректировать цены для обеспечения стабильной работы местных предприятий.

Исполнительный комитет принял решение о нововведениях: централизованное водоснабжение стоит 30,17 гривны за кубический метр, а водоотвод – 48,60 гривны. Итого общая стоимость комплексной услуги составляет 78,77 гривны за куб. м. Такие изменения, по словам властей, позволят покрывать расходы по обслуживанию сетей и поддерживать надлежащий уровень качества водоснабжения.

Кроме того, пересмотрены цены на теплоснабжение. ООО «Костанза» повысило стоимость на 2,1% из-за увеличения стоимости транспортировки теплоносителя по сети КП «Калушская энергетическая компания». Для населения новый тариф составляет 1096,74 грн за гигакалорию, для бюджетных учреждений – 1130,80 грн, а для других потребителей – 1124,94 грн с учетом НДС.

Вместе с тем, мэр города подчеркнул, что даже после утверждения новых расценок жители не почувствуют увеличения сумм в платежках. Действует запрет на изменение тарифов во время военного положения и в течение полугода после его завершения. Она распространяется на распределение газа, производство и снабжение тепловой энергией, поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области не повлияет на оплату жителей и гарантирует стабильность в регионе.

