Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області у цьому випадку стосується лише перегляду вартості для підприємств, що обслуговують бюджетні заклади.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області обговорювали під час засідання тарифної комісії у Калуші, де 10 жовтня затвердили нові розцінки на теплопостачання для чотирьох підприємств, повідомляє Politeka.

Рішення стосувалося ТОВ «Костанза», ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго» та ТОВ «Євлогія Захід», які надають теплову енергію для населення, бюджетних закладів та інших установ міста.

За даними пресслужби, тарифи для компаній «Калуштеплоенерго», «Приваттеплоенерго» та «Євлогія Захід» визначали за єдиною методикою — на рівні 90% від середньозваженого показника по області, який на 24 вересня складав 4 286,87 гривні за гігакалорію без ПДВ. Для цих підприємств встановили 3 858,18 гривні за гігакалорію без податку.

Щодо ТОВ «Костанза», підвищення тарифу становить 2,1%, що зумовлено збільшенням вартості транспортування теплоносія, раніше затвердженою виконкомом. При цьому для мешканців міста нарахування залишаються без змін.

Для опалювального сезону 2025/2026 років запропоновано такі показники: 1 096,74 гривні за гігакалорію для населення (з ПДВ), 1 130,80 гривні для бюджетних установ та 1 124,94 гривні для інших споживачів. Представники комісії зазначили, що зміни не торкнуться громадян, оскільки законодавство під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення забороняє підвищення тарифів на теплопостачання, транспортування та постачання енергії для населення.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області у цьому випадку стосується лише перегляду вартості для підприємств, що обслуговують бюджетні заклади та працюють у сфері теплопостачання, без впливу на домогосподарства Калуша.

