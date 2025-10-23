Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области в этом случае касается только пересмотра стоимости предприятий, обслуживающих бюджетные учреждения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области обсуждали на заседании тарифной комиссии в Калуше, где 10 октября утвердили новые расценки на теплоснабжение для четырех предприятий, сообщает Politeka.

Решение касалось ООО "Костанза", ООО "Калуштеплоэнерго", ООО "Приваттеплоэнерго" и ООО "Евлогия Запад", которые предоставляют тепловую энергию для населения, бюджетных учреждений и других учреждений города.

По данным прессслужбы, тарифы для компаний "Калуштеплоэнерго", "Приваттеплоэнерго" и "Евлогия Запад" определяли по единой методике - на уровне 90% от средневзвешенного показателя по области, который на 24 сентября составлял 4 286,87 гривны за гигакалорию без НДС. Для этих предприятий установили 3858,18 гривны за гигакалорию без налога.

По ООО «Костанза» повышение тарифа составляет 2,1%, что обусловлено увеличением стоимости транспортировки теплоносителя, ранее утвержденной исполкомом. При этом для жителей города начисления остаются без изменений.

Для отопительного сезона 2025/2026 годов предложены следующие показатели: 1 096,74 грн за гигакалорию для населения (с НДС), 1 130,80 грн для бюджетных учреждений и 1 124,94 грн для других потребителей. Представители комиссии отметили, что изменения не коснутся граждан, поскольку законодательство во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения запрещает повышение тарифов на теплоснабжение, транспортировку и поставку энергии для населения.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области в этом случае касается только пересмотра стоимости предприятий, обслуживающих бюджетные учреждения и работающих в сфере теплоснабжения, без влияния на домохозяйства Калуша.

