Проходит основная выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепропетровской области только в отдельных районах.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить в нескольких районах, однако раздача происходит не ежедневно, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда Eleos.

В Днепропетровской области продолжается реализация гуманитарного проекта «Восстановление: Распределение благотворительной помощи (продовольственных и гигиенических наборов) среди внутренне перемещенных лиц», внедряемого общественной организацией «Элеос-Украина» в партнерстве с International Orthodox Christian Charitіes (IOCC) при финансовой поддержке United Method

Основная цель инициативы обеспечить бесплатными продуктами для ВПЛ в Днепропетровской области домохозяйства, пострадавших от военных действий на востоке Украины. В рамках проекта предусматривается распределение продовольственных и гигиенических наборов среди самых уязвимых категорий населения, нуждающихся в поддержке в условиях длительной войны.

Территорией реализации проекта определены города Днепр и Самар в Днепропетровской области. Там будет происходить основная выдача помощи переселенцам, которые зарегистрируются в программе.

Чтобы получить гуманитарный набор, заявителям необходимо заполнить специальную онлайн-форму регистрации по указанной ссылке. После обработки и проверки данных с участниками свяжутся представители организации — по телефону, по СМС-сообщению или по электронной почте. Сообщения будут содержать детали о дате, времени и месте выдачи помощи.

В случае соответствия критериям отбора, заявитель получит подтверждение участия в программе. Один гуманитарный набор рассчитан на семью из двух-трех человек, что позволяет обеспечить базовые нужды домохозяйства.

Важно отметить, что получить помощь в рамках проекта могут исключительно внутренне перемещенные официально зарегистрированные лица. Организаторы подчеркивают, что проект «Восстановление» направлен на поддержку тех, кто из-за войны потерял дом, стабильный источник дохода или оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

