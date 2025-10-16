Для получения денежной помощи в Днепре для пенсионеров и других уязвимых категорий необходимо подать заявление и пакет подтверждающих документов.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется через внедренную программу предоставления адресной материальной помощи жителям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента социальной политики Днепровского городского совета.

Речь идет о поддержке людей, которым срочно нужны средства на операции, лечение, приобретение дорогих медикаментов, или тех, кто понес значительные убытки из-за пожара, стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций.

Начальник управления социальной защиты департамента социальной политики Днепровского городского совета Ирина Максименко подчеркнула, что такая помощь является одним из ключевых направлений социальной поддержки общества. По ее словам, каждый житель города, действительно нуждающийся в финансовой поддержке, имеет возможность обратиться за этой услугой.

Для получения денежной помощи в Днепре для пенсионеров и других уязвимых категорий необходимо подать заявление и пакет подтверждающих документов. Сделать это можно, оставив обращение в специальном ящике для граждан по адресу: город Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, 75 (Днепровский городской совет), индекс 49000. Документы можно подать лично или отправить по почте.

Полный список необходимых документов доступен на официальном ресурсе горсовета по ссылке. Важно отметить, что адресная материальная поддержка предоставляется раз в год, поэтому каждый случай рассматривается индивидуально с учетом жизненных обстоятельств заявителя.

Только в 2025 году такую ​​финансовую поддержку уже получили 3,9 тысяч жителей Днепра, а общая сумма выплаченных средств превысила 26,5 миллиона гривен.

