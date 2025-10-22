Дефицит продуктов в Одесской области в 2025 году существенно отразился на жителях региона, ограничив возможности приобретения основных товаров, сообщает Politeka.

Наибольший рост наблюдается среди молочной продукции. Стоимость литра молока колеблется от 39 до 45 гривен, тогда как упаковка сливочного масла массой 180 грамм даже по сниженной цене стартует с отметки 73,70 грн. Эксперт "Инфагро" Максим Фастеев объясняет: несмотря на увеличение объемов поставки сырья, высокий спрос на белковую и жировую составляющую удерживает стоимость на стабильно высоком уровне.

Значительное влияние оказало и изменение европейских заказов на украинское масло. Начальная квота действовала только до конца июля, однако часть контрактов продолжалась еще несколько недель. После сокращения экспорта внутренний рынок получил большее количество товара, что отчасти снизило напряжение. В то же время, производители вынуждены корректировать собственные стратегии, чтобы сохранить прибыльность в сложных условиях.

На цены также отразилось сезонное уменьшение надоев и накопление остатков продукции. В августе средний показатель молока составил 41,5 грн за литр, тогда как масло поднялось с 78 грн за 200 граммов до 102. Органическая и фермерская продукция традиционно оценивается дороже на 10–20%.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что высокие расценки связаны с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и повышением затрат на энергию и корма. Он подчеркивает:

«Меньше скота — меньше молока, поэтому стоимость будет сохраняться высокой до завершения осеннего периода 2025 года. Без дополнительной государственной поддержки возможен рост еще на 5–7%» .

Объединение производителей может временно стабилизировать ситуацию, но это не решит проблему окончательно. Потребителям советуют заранее планировать закупки и использовать скидки. Таким образом, дефицит продуктов в Одесской области остается актуальной экономической проблемой, заставляющей население приспосабливаться к новым условиям рынка и искать более выгодные способы приобретения необходимых товаров.

Источник: Фокус

