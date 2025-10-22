Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области зависит от состояния инфраструктуры и погодных условий, а также скорости устранения последствий повреждений.

Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области в Зеленодольске под вопросом из-за повреждения важного энергетического объекта, сообщает Politeka.

Такую информацию дает первый заместитель городского головы Евгений Магдин. В результате одной из недавних атак России пострадало предприятие, обеспечивающее как электроснабжение, так и централизованное теплоснабжение общины. Поэтому начало подачи тепла в дома перенесли на неопределенный срок.

Зеленодольская община уже имела подобный опыт в предыдущий отопительный сезон, когда жители сталкивались с перебоями в теплоснабжении. На сегодняшний день централизованного отопления в городе нет, и сроки запуска системы зависят от оперативного восстановления поврежденного предприятия. Местные власти выражают надежду, что ремонтные работы проведут как можно быстрее, чтобы обеспечить жителей теплом.

В общине проживает около 18 тысяч человек, среди которых значительная часть – внутренне перемещенные лица. Несмотря на временное отсутствие отопления, массовый отток населения пока не наблюдается. Однако из-за отсутствия тепла некоторые жители могут решить временно покинуть общину в поисках более комфортных условий.

Для поддержки тепла в период задержки запуска отопительного сезона в Днепропетровской области в Зеленодольске функционируют пункты несокрушимости с обогревом. На трех из них установлены твердотопливные котельные, позволяющие гражданам получить базовую помощь и временное тепло.

Возобновление работы энергетического предприятия остается приоритетом местных властей, однако точные сроки завершения ремонтных работ пока неизвестны. Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области в Зеленодольске зависит от состояния инфраструктуры и погодных условий, а также скорости устранения последствий повреждений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.